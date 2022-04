Bank sperrt Konto: Mann geht zur Polizei

Ein Mann hat sich in Geislingen (Kreis Göppingen) bei der Polizei über seine Kontosperrung beschwert.

Der 41-Jährige tauchte am Samstag auf dem Revier auf und wollte Anzeige gegen Unbekannt erstatten, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Nach mehreren Telefonaten stellte sich heraus, dass die Bank das Konto sperrte, da Formulare fehlten. Zuvor bat die Bank per Mail um die Formulare.

Der Mann bestand auf eine Anzeige und weigerte sich, zu gehen - auch nach einem Platzverweis. Die Beamten führten ihn vor das Gebäude, doch dort klingelte er "ausdauernd" bei der Dienststelle. Schließlich drängten die Polizisten den 41-Jährigen in Richtung Stadtpark. Er ging "laut schreiend und wild fuchtelnd" davon, heißt es weiter.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-778307/2 (dpa)