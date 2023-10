Betrunkener Fahrer verursacht Unfall: Vier Schwerverletzte

Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Gegenspur bei Heiningen (Kreis Göppingen) mit einem anderen Wagen zusammengestoßen - vier Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 65-Jährige sei zunächst in den Grünstreifen gefahren und habe dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin geriet sein Auto auf die Gegenspur und prallte dort mit dem Fahrzeug eines 33-Jährigen zusammen. Dessen Insassen - eine gleichaltrige Frau und ein einjähriges Kind - wurden dabei schwer verletzt. Ebenso der mutmaßliche Unfallverursacher - die Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte, dass der 65-Jährige nicht mehr hätte fahren dürfen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Er muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

(dpa)