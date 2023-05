Kreis Göppingen

vor 27 Min.

Cannabisaufzucht in Lagerhalle: Zwei Männer festgenommen

Zwei Männer sind am Mittwoch in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Drogenbande festgenommen worden.

Zwei Männer sind am Mittwoch in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Drogenbande festgenommen worden. Die Männer im Alter zwischen 31 und 41 Jahren sollen eine Cannabis-Plantage in einer Lagerhalle mit rund 1800 Pflanzen professionell betrieben haben. Sie wurden bei einer Durchsuchung am Mittwoch vor Ort festgenommen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt. Den notwendigen Strom für die Geräte zur Aufzucht bezog die Drogenbande illegal von angrenzenden Firmen. Die Festgenommenen dürften als Betreuer der Anlage gedient haben. Vor Ort gab es rudimentäre Schlafmöglichkeiten für die Männer. Sie haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Pflanzen wurden von der Polizei sichergestellt. Die Festgenommenen schwiegen zu den Vorwürfen. Ein Haftrichter steckte die beiden wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. PM Polizei und Staatsanwaltschaft (dpa)

