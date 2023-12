Geldautomat in Mehrfamilienhaus gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Erdgeschoss eines bewohnten Mehrfamilienhauses gesprengt.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden die Bewohner bei der Sprengung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) nicht verletzt.

Den Angaben zufolge berichteten Zeugen von mehreren mutmaßlichen Tätern, die mit einem Auto mit einer unbekannten Menge an Bargeld flohen. Am Gebäude sowie am Automaten entstand ein Schaden in zunächst unbekannter Höhe. Durch umherfliegende Trümmer wurden auch geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(dpa)