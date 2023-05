Autofahrer bremst für Entenküken: Unfall

Eine Schar Entenküken hat auf der Autobahn 5 im Kreis Lörrach einen Auffahrunfall ausgelöst.

Laut Polizei bremste ein 54 Jahre alter Autofahrer wegen der Tiere auf seiner Fahrspur. Der Fahrer eines Kleintransporters hinter ihm bemerkte das zu spät und fuhr auf das Auto auf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie schätzte den Schaden auf 8000 Euro. Mitarbeiter eines Abschleppdienstes, der Autobahnmeisterei und die Polizei fingen die Küken gemeinsam ein. Alle elf kamen wohlbehalten in ein Tierheim. Die Entenmutter sei nach dem Unfall am Montag davongeflogen, hieß es.

(dpa)