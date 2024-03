Cabrio überschlägt sich mehrfach: Autofahrer schwer verletzt

Mit seinem Cabrio hat sich ein Mann auf einer Landstraße in Böllen (Kreis Lörrach) mehrmals überschlagen.

Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen, wie die Polizei Freiburg am Donnerstag mitteilte. Der 67-Jährige erlitt bei dem Unfall am Mittwochabend schwere Verletzungen, er wurde aus dem Autowrack befreit und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam ins Schleudern und prallte gegen eine Felswand, bevor er sich überschlug. Der Schaden am Auto wurde auf etwa 180 000 Euro geschätzt.

(dpa)