Junge Frau beim Ausführen von Pferden schwer verletzt

Eine junge Frau ist in Eberdingen beim Ausführen von Pferden schwer verletzt worden.

Die 25-Jährige ging am Mittwoch mit den Tieren auf einem Fußweg neben einer Straße, als diese zu scheuen begannen, losrannten und die Frau auf die Fahrbahn mitschleiften, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei soll die Frau mehrere Tritte der Pferde gegen Kopf bekommen haben. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

(dpa)