Kreis Ludwigsburg

vor 51 Min.

Zwei Leichen in Wohnung in Bietigheim-Bissingen entdeckt

In einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitag zwei Leichen entdeckt worden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein 52-jährige Mutter und ihren 21-jährigen Sohn, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Leichen seien nach einem telefonischen Hinweis von der Polizei entdeckt worden. Darüber hinaus war vorerst nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen weiterhin. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizeiwägen waren am Freitag im Einsatz. PM Polizei (dpa)

