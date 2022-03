Bande soll Spedition beklaut haben: Hoher Schaden

Fünf Männer sollen im großen Stil elektronische Geräte und Kosmetikartikel aus einer Spedition im Landkreis Rastatt geklaut und dann im Internet verkauft haben.

Die Bande habe vor allem palettenweise teure Elektroartikel immer wieder auf Lastwagen verladen - ohne darüber Buch zu führen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch ist bei der Firma in Ötigheim, für die ein Teil der Männer arbeitete, nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro entstanden.

Bei acht Durchsuchungen in Baden-Württemberg und einer Durchsuchung in Rheinland-Pfalz konnte den Angaben zufolge verschiedenes Diebesgut sichergestellt werden. Die Männer im Alter zwischen 25 und 38 Jahren sollen ihre Beute bei unterschiedlichen Online-Plattformen verkauft haben. Dadurch war die Polizei auch auf ihre Spur gekommen.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Hintermännern sowie weiteren strafbaren Handlungen dauerten an, hieß es. Bislang befänden sich die Männer noch auf freiem Fuß.

