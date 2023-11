Kreis Rastatt

Halloween-Randale in Gaggenau: Acht Wohnungen durchsucht

Die Polizei hat in Zusammenhang mit Randale in der Halloween-Nacht in Gaggenau (Kreis Rastatt) acht Wohnungen durchsucht.

Es seien Mobiltelefone, relevante Tatkleidung, Maskierungsmittel und Pyrotechnik aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dadurch seien weitere Erkenntnisse zum Geschehen in der Tatnacht erlangt worden. Durchsuchungen gab es in Gernsbach, Kuppenheim und Gaggenau. Mehrere Jugendliche hatten am 31. Oktober in Gaggenau randaliert, Polizisten beleidigt und mit Böllern beworfen. Sie warfen zudem einen Molotov-Cocktail auf ein Fenster einer Drogerie. Ein Polizist wurde bei einem Sturz bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Täters leicht verletzt. Da sich die Gruppe der Randalierer immer wieder neu formierte und sich auf ihrer Flucht in anderen Gruppen versteckte, war es schwierig, die Täter auszumachen. Drei Jugendliche, mutmaßlich die Anstifter der Randale, wurden schon in der Tatnacht festgenommen. Es sollen aber noch mehr Jugendliche beteiligt gewesen sein. Es werde wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. PM Polizei (dpa)

