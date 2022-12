Zusammenstoß auf verschneiter Straße - vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) haben vier Menschen Verletzungen erlitten.

Bei einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Straße nahe Gaggenau (Kreis Rastatt) haben vier Menschen Verletzungen erlitten. Ein 54-Jähriger war am Sonntagabend mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die 34-jährige Fahrerin wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden. Die Frau und zwei weitere Insassen sowie der 54-Jährige kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 462 blieb in beide Fahrtrichtungen während der Bergungsarbeiten gesperrt.

(dpa)