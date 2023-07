Festival-Besucher setzt sich versehentlich selbst in Flammen

Ein Festival-Besucher hat sich in Riedhausen (Kreis Ravensburg) beim Anzünden einer Grillschale versehentlich selbst in Flammen gesetzt und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen.

Ein Festival-Besucher hat sich in Riedhausen (Kreis Ravensburg) beim Anzünden einer Grillschale versehentlich selbst in Flammen gesetzt und sich dabei schwere Verbrennungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 21-Jährige auf dem Campinggelände des Woodstoig-Festivals die Grillschale mit einem benzingetränkten Stofffetzen zum Brennen bringen.

Dabei habe er das Stück Stoff in der einen und einen Benzinkanister in der anderen Hand gehalten. Als er den Fetzen in die Glut warf, entwickelte sich den Angaben nach eine Stichflamme. Davon erschrocken habe sich der Mann versehentlich Benzin aus dem Kanister auf sein T-Shirt gekippt, das sich sofort entzündete. Der brennende Mann rollte sich auf der Wiese und konnte so die Flammen an seinem Körper löschen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Brandverletzungen zweiten Grades am Oberkörper und an der rechten Hand ins Krankenhaus.

(dpa)