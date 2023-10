Fußgänger schlägt Kind auf Fahrrad: Zeugen gesucht

Ein älterer Mann soll in Weingarten (Kreis Ravensburg) ein Mädchen von ihrem Fahrrad geschlagen haben.

Er habe sich offenbar darüber geärgert, dass die Elfjährige am Dienstagmittag mit ihrem Rad durch eine Fußgängerzone fuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Deshalb habe er mit der Faust auf den Oberkörper des Mädchens geschlagen. Daraufhin stürzte es und verletzte sich demnach leicht. Die Polizei in Weingarten sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

(dpa)