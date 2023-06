Junger Mann mit Stichwaffe schwer verletzt

Ein junger Mann ist bei einem Gerangel mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden.

Der 24-Jährige war Teil einer von zwei Gruppen, die in einem Park in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) in Streit geraten waren, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, wo er noch am Abend notoperiert wurde. Er sei außer Lebensgefahr. Alle Beteiligten waren nach der Tat am Mittwoch vom Tatort geflohen. Die Kriminalpolizei Ravensburg leitete Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein.

(dpa)