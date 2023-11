Mann bei Arbeitsunfall unter Häcksler eingeklemmt

Ein Arbeiter ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Berg (Kreis Ravensburg) unter einem Häcksler eingeklemmt und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten der 29-Jährige und ein Kollege am Donnerstagmittag ein Rad an der Maschine austauschen und hoben sie dazu mit einem Wagenheber an.

Der Wagenheber habe plötzlich nachgegeben, und der Häcksler begrub den 29-Jährigen unter sich. Sein Kollege habe ihn mit dem Wagenheber nicht befreien können, die Feuerwehr musste ihn mithilfe eines Luftkissens retten. Ein Rettungswagen brachte den Mann den Angaben nach mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

(dpa)