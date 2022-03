Museum statt Markt: Wangen stellt kunstvolle Ostereier aus

Nach der Absage des traditionellen Ostereiermarkts in Wangen eröffnet die Stadt im Allgäu eine Ausstellung zu den Kunstgegenständen.

Seit fast 20 Jahren "zahlten" die Aussteller beim Markt je ein Ei als Standgebühr an die Stadt, sagte die Organisatorin des Marktes, Julieta Strobel. Bei 50 Ausstellern pro Jahr sei so inzwischen eine stattliche Zahl an Eiern zusammengekommen. Etwa 500 werden vom 1. April an in einem Raum im Stadtmuseum zu sehen sein.

Der Wert der ausgestellten Eier reiche von 10 bis 1000 Euro, sagte Strobel. "Da sind richtige Schätze dabei." Um alle von den Markthändlern aus ganz Europa gesammelten Werke zeigen zu können, würden die Exponate der Ostereier-Ausstellung regelmäßig aktualisiert, betonte Strobel. "Es wird immer was Neues dabei sein."

