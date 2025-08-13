Powerbank soll Brand in Hotel ausgelöst haben

Im Zimmer eines Hotels in Metzingen im Kreis Reutlingen ist ein Feuer ausgebrochen und hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Ein technischer Defekt an einer eingesteckten Powerbank löste nach ersten Ermittlungen das Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach auf das Inventar über. Die Hotelgäste hatten den Angaben zufolge das Gebäude am Dienstagabend rechtzeitig verlassen können. Verletzt wurde niemand. Das betroffene Stockwerk blieb vorerst unbewohnbar - die hier untergebrachten Gäste konnten aber in andere Zimmer des Hotels umziehen.

