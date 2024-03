Sieben Verletzte bei Kollision von Linienbus und Auto

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) sind sieben Menschen, darunter mindestens ein Kind, verletzt worden.

Der 65 Jahre alte Fahrer des Linienbusses sei den ersten Erkenntnissen nach zu weit links gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. An einer Kreuzung sei ein 35 Jahre alter Autofahrer auf die Straße des Busses eingebogen. Trotz Bremsung berührten sich der Bus und das Auto an der jeweils linken Fahrzeugfront. Sechs Fahrgäste im Alter zwischen acht und 82 Jahren sowie der Autofahrer wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall am Donnerstag entstand ein geschätzter Schaden von 9000 Euro, wie es hieß.

(dpa)