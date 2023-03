Kreis Schwäbisch Hall

13:33 Uhr

Beim Kerzengießen aus Versehen Munition angezündet

Beim Kerzengießen im Keller hat ein Senior in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) aus Versehen auch seine dort gelagerten Munitionsbestände in Brand gesetzt.

Der 84-Jährige erlitt Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte das Wachs am Sonntagmorgen Feuer gefangen - die Flammen griffen auf den Raum über und entzündeten die Munition und mehrere Schusswaffen. "Einige der Munitionskörper explodierten aufgrund der entstandenen Hitze", teilte die Polizei mit. Das Landeskriminalamt sicherte die Bestände. Es entstand ein Schaden von geschätzt etwa 100.000 Euro. Unklar ist laut Polizei noch, ob der Mann die Munition und die Waffen lagern durfte oder ob er keine Berechtigung dafür hatte. "Das wird geklärt, wir konnten noch nicht mit ihm sprechen", hieß es von der Polizei. (dpa)

