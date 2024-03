Tödlicher Unfall auf Autobahn 6

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Lastwagenfahrer gestorben.

Der Unfall sei am Donnerstag vermutlich in stockendem Verkehr geschehen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei auf der rechten Spur auf einen weiteren Lastwagen aufgefahren. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn war wegen des Unfalls in Richtung Heilbronn voll gesperrt.

(dpa)