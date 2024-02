Kreis Sigmaringen

vor 40 Min.

Junger Mann verletzt Familienangehörige mit Messer

Ein junger Mann soll nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag in einer Wohnung in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) mehrere Familienangehörige mit einem Messer verletzt haben.

Eine Person sei schwerer verletzt worden, zwei weitere Personen lediglich leicht, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte hätten den Heranwachsenden, der nach Angaben eines Sprechers zwischen 18 und 21 Jahre alt sein soll, überwältigt, nachdem sich die Familienangehörigen bereits in Sicherheit gebracht hatten. Genauere Angaben, etwa zu den familiären Beziehungen der Personen untereinander, machte der Sprecher auf Anfrage nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang der Auseinandersetzung dauerten an, hieß es laut Mitteilung. Mitteilung (dpa)

