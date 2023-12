Kleinbus kollidiert mit Radfahrer: Junge schwer verletzt

Ein 13 Jahre alter Radfahrer ist in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) von einem Kleinbus erfasst und schwer verletzt worden.

Der Kleinbus eines 34-Jährigen kollidierte am Dienstagmorgen an einer Kreuzung mit dem Jungen, wie die Polizei mitteilte. Der Junge sei unter den Wagen geraten. Nach einer ersten medizinischen Versorgung am Unfallort sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Die Schuldfrage ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch nicht abschließend geklärt.

(dpa)