Mann findet mutmaßlich napoleonische Kanonenkugel im Garten

Ein Mann hat in einer Gartenanlage in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) vermutlich eine napoleonische Kanonenkugel aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Der 29-Jährige rief am Dienstag die Polizei, weil er zunächst dachte, er hätte eine Bombe gefunden, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte vor Ort ein etwa zehn Zentimeter großer kugelförmiger Gegenstand gefunden werden.

Die Beamten hielten den Angaben nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diesem wurden Bilder von der Kugel geschickt. So kamen sie zur vorläufigen Einschätzung, dass es sich um eine Kanonenkugel handelte. Sie wurde abtransportiert.