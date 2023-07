Motorradfahrer kollidieren und verletzen sich schwer

Zwei Motorradfahrer haben sich bei einem Zusammenstoß bei Wehr (Kreis Waldshut) schwer verletzt.

Sie seien am Samstag in einer Kurve miteinander kollidiert, teilte die Polizei mit. Mit Helikoptern seien die Schwerverletzten daraufhin in Krankenhäuser gebracht worden. Der genaue Hergang des Unfalls sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher. Die Motorräder seien nicht mehr fahrbereit. Der Schaden belaufe sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro.

(dpa)