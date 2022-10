Kreis Waldshut

vor 26 Min.

Streit wegen Router: Mann schlägt Vater und Polizist

Artikel anhören Shape

Ein Mann ist in Laufenburg (Kreis Waldshut) mit seinem Vater in Streit geraten und soll diesen daraufhin geschlagen haben - auch ein Polizist wurde bei dem Einsatz am Montag verletzt.

Hintergrund der Auseinandersetzung soll laut Polizei vom Dienstag ein nicht funktionierender Router gewesen sein. Als alarmierte Polizeibeamte den jungen Mann aus der elterlichen Wohnung verwiesen und nach draußen begleiten wollten, versuchte er sich zunächst einzuschließen und wehrte sich dann massiv. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Pressemitteilung (dpa)

Themen folgen