Bauwirtschaft rechnet erst ab nächstem Jahr mit Erholung

Die Folgen des Ukraine-Kriegs haben in der baden-württembergischen Bauwirtschaft für Ernüchterung gesorgt.

Verbandspräsident Markus Böll rechnet mit einer Erholung von der "konjunkturellen Delle" auf dem Bau erst ab 2024, wie er am Mittwoch in Stuttgart sagte. Der Bedarf an Wohnraum und an Investitionen in die Infrastruktur sei riesig. Böll rechnet für das vergangene Jahr mit einem preisbereinigten Rückgang beim Umsatz von sieben Prozent. Das sei eine "dramatische Entwicklung". Für das laufende Jahr prognostizierte der Verbandspräsident ein preisbereinigtes Umsatzminus von acht Prozent.

(dpa)