Zwei 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbomben entschärft

Zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind in einem Waldgebiet bei Stuttgart entdeckt und erfolgreich entschärft worden.

Die jeweils 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbomben seien bei der Suche nach Blindgängern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entdeckt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Rund 40 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 400 Metern seien für die Entschärfung der Blindgänger am Vormittag evakuiert worden. Nach erfolgreicher Entschärfung der beiden Bomben konnten die Menschen den Angaben der Beamten zufolge am Nachmittag wieder in ihre Wohnungen zurück.

