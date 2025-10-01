150.000 Euro verloren – Betrüger täuschen Seniorenehepaar

Mehrere Menschen im Bodenseekreis sind Opfer von Anlagebetrügern geworden. Ein Seniorenehepaar aus Markdorf etwa verlor über mehrere Monate hinweg rund 150.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter hatten 2023 telefonisch eine vermeintlich lukrative Geldanlage angeboten. Anfangs überwies das Ehepaar nur geringe Beträge, erhielt aber vermeintliche Gewinne ausgezahlt, wodurch das Vertrauen wuchs. Im weiteren Verlauf überwies das Paar immer größere Summen auf ausländische Konten, ohne Verdacht zu schöpfen – selbst als die Betrüger wiederholt Steuern, Gebühren und Provisionen verlangten.

Auch ein 66-jähriger Mann aus der Nähe von Überlingen wurde Opfer eines Anlagebetrugs. Über eine Chatgruppe, in die er von einem angeblichen Bekannten eingeladen worden war, investierte er knapp 45.000 Euro in Kryptowährungen. Als unerwartete Zusatzkosten gefordert wurden, wurde er laut Polizei misstrauisch und stellte nach Rückfrage bei seinem Bekannten fest, dass es sich um Betrug handelte. Die Ermittlungen dauern an.