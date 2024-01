16 Jahre alter mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Ein 16-Jähriger soll einen Lieferwagen und ein Wohnmobil in Karlsruhe in Brand gesetzt haben - und das ist womöglich noch nicht alles.

Die Ermittler prüfen nach Angaben vom Mittwoch, ob der Jugendliche auch für zwei Brände ebenfalls am Dienstagabend in Karlsruhe sowie für Fahrzeugbrände im November und Dezember in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) verantwortlich ist. Ein Richter sollte entscheiden, ob der Teenager in Untersuchungshaft muss.

Zunächst soll der Tatverdächtige am Dienstagabend Feuer an einem geparkten Lieferwagen gelegt haben, kurz darauf an einem abgestellten Wohnmobil. Passanten hätten den Brand am Lieferwagen löschen können. Das Wohnmobil sei hingegen ausgebrannt. Eine Gasflasche darin sei explodiert, wodurch ein weiterer Wohnwagen und ein Baum beschädigt worden seien. Der Sachschaden betrage ersten Schätzungen zufolge rund 50.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien im Umfeld des zweiten Brandortes auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden.

(dpa)