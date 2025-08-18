26-Jähriger soll Freundin getötet haben

Ein 26-Jähriger soll in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) seine Freundin umgebracht haben. Es wird wegen des dringenden Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Polizeibeamte hatten die Leiche der 30 Jahre alten Frau zuvor in der Wohnung des Verdächtigen entdeckt. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann sitzt demnach in Untersuchungshaft.

Eine Angehörige hatte den Angaben zufolge am Sonntagmittag die Polizei gerufen, nachdem sie über einen Messengerdienst eine Nachricht des 26-Jährigen erhalten hatte. Beamte fuhren daraufhin zur Wohnung des Mannes. Dort trafen sie auf den Deutschen, der mutmaßlich unter Drogen stand. Im weiteren Verlauf fanden sie in den Räumen dessen tote Freundin.

Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Untersuchungen zur Kriminalpolizei zur Todesursache, den genauen Umständen und dem möglichen Motiv dauern an.