Baby von toter Frau gefunden: Tatverdächtige festgenommen

Nach dem Fund einer toten Frau in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der vergangenen Woche sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Die 43 und 44 Jahre alte Männer hatten das fünf Wochen alte Baby der Frau bei sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurden am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen. Gegen sie bestehe der dringende Verdacht, die 27-jährige Frau - nach früheren Angaben eine ukrainische Geflüchtete - getötet zu haben.

Das fünf Wochen alte Mädchen wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein DNA-Abgleich ergab, dass es sich um die Tochter der Getöteten handelt. Das Kleinkind befinde sich nun in der Obhut des Jugendamtes. Die eingerichtete Sonderkommission "Rampe" sucht derweil weiterhin nach der 51-jährigen Mutter des Opfers.

Ein Passant hatte die Leiche der Frau am vergangenen Donnerstag nahe dem Rheinufer an einer sogenannten Nato-Rampe entdeckt. Sie war mit ihrer Tochter und ihrer Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht gewesen.

(dpa)