Diebe versuchen, Geldautomaten mit Gas aufzusprengen

Unbekannte haben in Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut) versucht, einen Geldautomaten mit der Einleitung von Gas aufzusprengen.

Bei dem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag sei ein Schaden von 60.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Es habe einen Knall gegeben, der Anwohner aus dem Schlaf geholt habe. Erfolg hatten die Diebe allerdings nicht. Der Automat sei zwar beschädigt worden, an das Geld seien sie aber nicht gekommen. Das Gebäude, in dem sich neben einer Bankfiliale auch Wohnungen befinden, wurde von der Feuerwehr geräumt. Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Großfahndung ein.

(dpa)