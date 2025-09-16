Drogenrazzia in der Nähe von Ulm – Zwei Männer festgenommen

Mit einer großangelegten Durchsuchungsaktion sind Ermittler in der Nähe von Ulm gegen mutmaßliche Rauschgifthändler vorgegangen. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei mehrere Objekte in Bernstadt und Asselfingen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mitteilten. Auch Spezialkräfte des Sonder-Einsatzkommandos waren demnach im Einsatz, da Hinweise auf Schusswaffen vorlagen.

Bei den Durchsuchungen stießen die Ermittler auf eine größere Menge Drogen. «Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde etwa ein Kilogramm Marihuana, sowie Ecstasy und Haschisch im dreistelligen Grammbereich sichergestellt», erklärten die Behörden. Zudem seien weitere Substanzen entdeckt worden, deren genaue Zusammensetzung und Menge erst nach Abschluss der Spurensicherung feststehen werde.

Schusswaffen entdeckt

Darüber hinaus fanden die Beamten den Angaben zufolge mehrere mutmaßliche Schusswaffen. Zwei Deutsche im Alter von 42 und 49 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Es werde aktuell auch geprüft, ob gegen die Beschuldigten ein Haftbefehl beantragt werde, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer laufen demnach bereits seit längerem. Zuständig ist die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Ulm.