Kriminalität: Einbrecher scheitern an Tresor und lassen ihn liegen

Kriminalität

Einbrecher scheitern an Tresor und lassen ihn liegen

Unbekannte stehlen in Achern einen schweren Tresor. Aber die Mühe haben sie sich wohl vergeblich gemacht - und das Teil nicht aufbekommen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Einbrecher haben einen Tresor in Achern liegen lassen. (Symbolbild)
    Einbrecher haben einen Tresor in Achern liegen lassen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Unbekannte sind in eine Firma in Achern (Ortenaukreis) eingebrochen, haben einen Standtresor gestohlen - und ihre Beute wohl nicht öffnen können. Streifenbeamten fanden das 1,40 Meter hohe und 400 Kilogramm schwere Teil beschädigt, aber verschlossen an einer Straße liegen. Ein Anwohner hatte zuvor von lauten Hammerschlägen und Taschenlampenlicht in der Nacht auf Montag berichtet.

    Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter mit Hilfe eines Fahrzeugs den Tresor zunächst aus der Firma geschafft hatten. Neben dem Tresor fanden die Polizisten Werkzeug und einen Transportwagen, die in derselben Nacht aus den Räumen eines Busunternehmens gestohlen worden waren. Die Polizei fahndete auch mit Hubschrauber nach den Tätern, blieb aber erfolglos.

