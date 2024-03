Einbrecher wuchten in Wohnung Safe aus und flüchten

Einbrecher haben in einer Privatwohnung bei Zürich einen Safe aus der Verankerung gewuchtet und sind damit geflüchtet.

Darin befanden sich nach Angaben der Besitzer Uhren im Wert von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag berichtete. Die unbekannten Täter hätten in der im 4. Stock gelegenen Wohnung in Zollikon am Zürichsee eine Balkontür aufgebrochen. Von ihnen fehlte am Freitag noch jede Spur.

(dpa)