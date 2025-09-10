Einbruchserie in Vereinsheimen - Tatverdächtige in U-Haft

Nach einer Serie von Einbrüchen in Vereinsheimen und Vereinsgaststätten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die Beamten zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Männer im Alter von 25 und 22 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen seit Oktober 2024 mehr als 50 Einbrüche begangen und laut einem Polizeisprecher überwiegend Bargeld erbeutet haben.

Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen immer wieder von Frankreich aus nach Deutschland einreisten, um die Taten zu begehen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn hatte die Einbruchserie im Februar zunächst geendet, bevor sie im August wieder aufflammte. Daraufhin konnten die beiden Tatverdächtigen Ende August ermittelt und in Hüffenhardt (Neckar-Odenwaldkreis) festgenommen werden. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst an.