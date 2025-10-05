Elf Baggerschaufeln von Baustelle gestohlen

Elf Baggerschaufeln sind von einer Baustelle am Bodensee geklaut worden. Die Diebe sollen mit einem Zweitschlüssel einen Bagger auf der Baustelle in Kressbronn gestartet und die Schaufeln auf ein anderes Transportmittel verladen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Schaufeln haben demnach einen Wert von mehr als 50.000 Euro.

Laut Polizei sollen die Diebe zwischen Donnerstag und Samstag zugeschlagen haben. Woher sie den Zweitschlüssel hatten, war zunächst unklar.