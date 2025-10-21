Erhängte Katze gefunden - Polizei ermittelt

Eine tote und erhängte Katze ist von einem Mann in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) gefunden worden. Wer das Tier dort aufgehängt habe, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Täterhinweise gibt es demnach bislang nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dem Täter drohen bis zu drei Jahren Gefängnis. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

