Ermittler wollen über tödlichen Angriff an Schule berichten

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Schüler im badischen Offenburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Dienstag (11.

00 Uhr) über den Stand der Ermittlungen berichten. Das teilte die Polizei am Montag in Offenburg mit. Ein 15 Jahre alter Schüler wird verdächtigt, am vergangenen Donnerstag einen Gleichaltrigen erschossen zu haben. Der tatverdächtige Deutsche sitzt seither in Untersuchungshaft.

Der Leiter des Polizeipräsidiums Offenburg, Jürgen Rieger, und die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke, werden bei der Pressekonferenz Auskunft geben, wie die Polizei mitteilte. Tage nach der Bluttat gibt es noch viele Fragen, beispielsweise zur Tatwaffe. Die Polizei richtete in dem Fall eine Sonderkommission mit dem Namen "Mühlbach" ein.

(dpa)