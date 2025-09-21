Erschossener Mann in Ludwigshafen - Fahndung läuft

Mit mehreren Schüssen ist in Ludwigshafen ein Mann auf der Straße getötet worden. Die Leiche des 26-Jährigen wurde in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Maudach gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Die Suche nach dem Täter oder den Tätern lief auch am Sonntag weiter auf Hochtouren, hieß es von den Ermittlern am Nachmittag. Die genauen Umstände und der Hintergrund der Tat waren zunächst nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es.

Die Schüsse sollen gegen ein Uhr nachts gefallen sein. Zunächst nahm die Polizei am Samstag einen 23-Jährigen in Obhut. Dieser sei auf einer Polizeidienststelle befragt worden, es habe sich aber kein Tatverdacht erhärtet.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Auch am Sonntag gab die Polizei keine neuen Erkenntnisse bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Diese suche nun auch nach Zeugen der Tat, sagte ein Sprecher der Polizei.