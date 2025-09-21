Fahndung nach Tötungsdelikt in Ludwigshafen dauert an

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Ludwigshafen sucht die Polizei weiter nach dem Täter oder den Tätern. Auch die Suche nach Zeugen der Tat dauere an, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Ein 26-Jähriger war in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Maudach erschossen worden. Die Polizei in Ludwigshafen sprach von mehreren Schüssen. Die Leiche des 26-Jährigen wurde demnach auf einer Straße gefunden.

Zunächst hatte die Polizei einen 23-Jährigen in Obhut genommen. Dieser sei auf einer Polizeidienststelle befragt worden, es habe sich aber kein Tatverdacht erhärtet. Die genauen Umstände und der Hintergrund der Tat waren zunächst unklar. Auch am Sonntag gab die Polizei dazu zunächst keine neuen Erkenntnisse bekannt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit. Die Tat soll sich gegen 1.00 Uhr ereignet haben.