Frau ohne Ticket reißt Kontrolleurin an den Haaren

Eine 20-Jährige ist in Stuttgart ohne Fahrschein erwischt worden und hat daraufhin eine Kontrolleurin attackiert. Polizeibeamte nahmen die Frau am späten Dienstagabend an einer Haltestelle vorläufig fest. Die junge Frau ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Nach Angaben der Polizei war die Tatverdächtige am späten Abend in der Stadtbahn der Linie U9 unterwegs, als sie kontrolliert wurde. Da sie keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte, wollten die Prüferinnen und Prüfer ihre Personalien feststellen.

«Die 20-Jährige weigerte sich und versuchte zu flüchten», teilte die Polizei mit. Beim Versuch, sie festzuhalten, habe die Frau eine 25 Jahre alte Kontrolleurin an den Haaren gezogen und sei über die Gleise gerannt. Nach wenigen Metern konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Frau jedoch stoppen und an die alarmierten Polizeibeamten übergeben.