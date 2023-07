Frau täuscht Videodreh vor und verhilft Räuber zur Flucht

Mit einem vorgetäuschten Tik-Tok-Videodreh hat eine Frau einem Mann nach einem versuchten Handtaschenraub im Rhein-Neckar-Kreis zur Flucht verholfen.

Zuvor hatte eine 50-jährige Frau am Freitag in Eppelheim mehrere Tausend Euro an einem Bankautomaten abgehoben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin soll ihr ein Mann die Handtasche entrissen haben. Zeugen eilten der Frau zur Hilfe und verfolgten den Unbekannten. Noch bevor sie ihn festhalten konnten, habe er die Tasche wieder fallen lassen, hieß es. Eine Frau habe sich dann dem Trio genähert und behauptet, dass sie und der Mann ein Tik-Tok-Video drehen würden, woraufhin die Männer ihn losließen. Der Unbekannte und die Frau stiegen kurz darauf in das Fluchtauto eines Komplizen und fuhren davon.

(dpa)