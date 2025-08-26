Haftbefehl nach Angriff auf Frauen mit Metallpfosten

Nach dem Angriff auf zwei Frauen mit einem Metallpfosten in Horb am Neckar ist gegen einen 27-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Der Mann soll am frühen Montagmorgen auf dem Horber Marktplatz einen Metallpfosten, der als Abgrenzung diente, an sich genommen und damit auf die Frauen eingeschlagen haben. Unklar ist noch, ob oder wie sich die Frauen und der mutmaßliche Angreifer kannten. Auch ein Motiv für die Attacke wurde bisher nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei hatte das Trio in der Nacht gestritten. Eine 41-Jährige erlitt durch die Hiebe mit dem Pfosten sehr schwere Verletzungen, sie schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Auch ihre 31 Jahre alte Begleiterin wurde schwer verletzt. Beide Frauen seien derzeit im Krankenhaus. Der Verdächtige, ein Asylbewerber aus Eritrea, hatte nach der Tat zunächst die Flucht ergriffen. Er war aber später festgenommen worden.