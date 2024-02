Jugendlicher soll mit Anschlägen gedroht haben

Drohanrufe sorgten in mehreren Bundesländern für größere Polizeieinsätze - darunter auch in Göppingen. Ein 15-Jähriger steht nun im Visier der Ermittler.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Jugendlichen, der unter anderem mit einem Anschlag auf den Göppinger Weihnachtsmarkt gedroht haben soll. Die Wohnung des 15-Jährigen in Darmstadt wurde am Morgen durchsucht, wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Dabei seien unter anderem Handys sichergestellt worden, diese würden nun ausgewertet.

Der Jugendliche soll in auch in anderen Bundesländern mit Amokläufen in Schulen sowie Anschlägen auf Weihnachtsmärkte und Bahnhöfe gedroht haben, unter anderem in Mainz und Wiesbaden. Die Drohanrufe sowie falsche Notrufe des 15-Jährigen hätten zu größeren Polizeieinsätzen geführt. Der Weihnachtsmarkt in Göppingen war Anfang Dezember nach der Drohung zeitweise geschlossen worden.

(dpa)