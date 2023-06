Jungen für mehrere Einbrüche im Verdacht

Zwei Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren stehen im Verdacht, mehrere Einbrüche im Kreis Emmendingen begangen zu haben.

Ein Passant hatte sie nach einem Einbruch wiedererkannt und verfolgt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die strafunmündigen Kinder hätten am Samstagmorgen Einbruchswerkzeug bei sich getragen.

Zunächst kamen die Jungen laut Polizei auch für weitere Einbrüche im Kreis Emmendingen in Riegel, Sasbach und Endingen in Frage. Dort wurde unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kinder wurden an das Jugendamt überstellt. Sie leben vermutlich im benachbarten Frankreich, hieß es. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

(dpa)