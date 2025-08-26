Junger Mann am Bodensee mit heißem Wasser übergossen

Mit heißem Wasser ist ein junger Mann am Bodensee übergossen und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige musste wegen seiner Verbrennungen im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Radfahrer soll das heiße Wasser aus einer Flasche oder Thermoskanne auf den Mann gegossen haben.

Der Täter war demnach mit dem Rad auf einem Fuß- und Radweg in Radolfzell (Landkreis Konstanz) zunächst an dem 19-Jährigen vorbeigefahren. Dann habe der Unbekannte plötzlich kehrtgemacht. «Auf ein Versehen deutet da gar nichts hin», sagte eine Polizeisprecherin. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Angriff mit dem Rad weitergefahren. Bislang sei das Motiv unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.