Kinder hantieren mit Spielzeugwaffe: Ab aufs Revier

Drei Kinder sind in Bühl (Landkreis Rastatt) mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe und zwei Messern unterwegs gewesen.

Eine zivile Jugendschutzstreife des Polizeireviers Bühl sah die Elf- und Zwölfjährigen am Dienstag mit der Spielzeugpistole hantieren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch. In einer Umhängetasche fanden die Beamten die Messer. Die Polizei nahm die Kinder mit auf das Revier und übergab sie an die Eltern.

(dpa)