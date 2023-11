Kleidung und Schmuck im Wert von rund 800.000 Euro gestohlen

Fast 800.000 Euro sind die gestohlenen Mode-Artikel aus zwei Boutiquen in Heidelberg wert, zu denen die Polizei derzeit ermittelt.

In beiden Fällen seien die bislang unbekannten Täter in die Geschäfte eingebrochen, indem sie das Schaufenster beschädigten, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Aus den beiden Boutiquen seien Kleidung, Handtaschen und Schmuck gestohlen worden.

In einem der beiden Fälle belief sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf etwa 90.000 Euro. Die Diebe nahmen den Angaben zufolge diverse Handtaschen und Schmuck mit. Der Einbruch fand bereits Ende Oktober statt. Bei einem weiteren Einbruch in der Nacht auf den 3. November sei bis auf wenige Stücke die gesamte Kleidung der Boutique im Wert von knapp 700.000 Euro gestohlen worden.

(dpa)