Männer auf Supermarktparkplatz angegriffen

Auf einem Supermarktparkplatz in Königsbronn (Landkreis Heidenheim) sollen zwei Unbekannte einen 33-Jährigen mit einem Messer oder einer Machete bedroht sowie einen 31-Jährigen geschlagen und im Gesicht verletzt haben. Einer der Angreifer soll außerdem mit einem Baseballschläger die Windschutzscheibe eines auf dem Parkplatz geparkten Autos beschädigt haben, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor sei es auf dem Parkplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den mutmaßlich vier Beteiligten gekommen. Die Hintergründe und weitere Details zu dem Vorfall vom Montagabend seien noch unklar. Laut Polizei machten die Angegriffenen bislang nur wenige Angaben. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet, eine Fahndung blieb erfolglos.

Der 31-Jährige rettete sich nach dem Vorfall in eine Gaststätte in der Nähe. Er wurde durch die Schläge leicht verletzt. Später brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.